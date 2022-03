Nataliya Chepurenko est ukrainienne. Elle vit en Belgique depuis 1998 et est mariée à un Russe.

Son mari et elle dénoncent fermement l’attaque de l’Ukraine par la Russie et se mobilisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui commencent à arriver en Belgique et pour collecter de la nourriture et des équipements variés.