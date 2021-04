Nathan est inspecteur dans la police bruxelloise. Cet ancien gendarme a rejoint les forces l’ordre il y a vingt-cinq ans.

Il se désespère de constater que ceux qui doivent faire respecter les règles sanitaires manquent de moyens pour le faire eux-mêmes. Il affirme que les policiers sont plus exposés aux contaminations du Covid-19 que le reste de la population : "Chaque semaine, on reçoit une newsletter avec une rubrique Covid : combien de contaminations, combien de personnes en arrêt maladie en fonction des interventions, etc. Chaque semaine, on voit la liste qui s’allonge." (...)