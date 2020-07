Cela fait tout juste un an qu’elle a été propulsée secrétaire d’État en Région bruxelloise. Non réélue au fédéral à l’issue des élections du 26 mai 2019, Nawal Ben Hamou (PS) avait en effet créé la surprise en intégrant, sur décision de la négociatrice en chef de l’époque Laurette Onkelinx, l’équipe du gouvernement de Rudi Vervoort. Cette nomination avait alors généré une déferlante de critiques à l’égard de la jeune femme, désormais âgée de 33 ans. "J’ai eu mal pendant dix minutes puis, je suis passée à autre chose, confie l’intéressée. Ce qui compte, c’est ce que je fais de ma fonction et des compétences qui m’ont été confiées."