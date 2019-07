Les frites sont belges, une fois... pour toutes ! Si, pour nous, cela ne fait aucun doute, à l’étranger, lorsqu’ils s’agit de commander des frites (dans les pays anglo-saxons, du moins), on parle encore et toujours de French fries. C’en est assez et en ce jour de National "French" Fry Day, Lutosa entend remettre l’église au milieu du village.

"La culture de la frite trouve son origine en Belgique, les frites sont notre fierté nationale. Six Belges sur dix estiment que l’on doit les appeler ‘Belgian fries’... Voilà trois arguments percutants justifiant l’initiative de lancer la pétition ‘voteforbelgianfries’", indique Lutosa.

(...)