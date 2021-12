Les Belges ont l’intention de voyager dans les mois à venir, et il ne faut pas traîner pour réserver.

Si les réservations pour des séjours juste avant Noël augmentent, cela ne veut pas dire que le secteur du tourisme a retrouvé ses chiffres d’avant la crise. Car les dernières semaines ont marqué un nouveau petit coup d’arrêt pour les vacances d’hiver, au ski ou au soleil. "Il y a à nouveau un peu de peur chez les gens, et surtout beaucoup de règles émises par les pays étrangers qui font que les gens vont plutôt opter pour des last minute, regrette Leen Segers, porte-parole de Neckermann. Par contre, les réservations vont déjà bon train pour l’été 2022. Les gens commencent à comprendre que le virus se calme un peu durant l’été et qu’il est plus facile de partir à l’étranger."

Les voyageurs ont donc une grande capacité d’adaptation, et surtout une grande envie de quitter le pays à la première occasion. Chaque trimestre, l’ABTO publie les résultats de son enquête sur les intentions de voyages des Belges. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Belges ne vont pas se laisser impressionner par la crise sanitaire. "78 % des Belges indiquent vouloir partir dans les 12 mois qui viennent, lance Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO. 9 % comptent plutôt partir dans les deux ans à venir et 13 % ne comptent pas partir en vacances. Au niveau des destinations, la France reste en tête, puisque 16 % des sondés comptent y aller. C’est même un petit peu plus qu’avant la crise sanitaire (15 %). En deuxième place, on retrouve la Belgique qui a beaucoup plus de succès qu’avant la crise puisque notre pays a dépassé l’Espagne depuis 2019."