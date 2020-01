Fédéral : réunions PS/N-VA La N-VA, qui a abordé l’institutionnel dans les négociations, se heurterait à un refus strict du MR, mais pas du PS.

La mission des informateurs royaux a été entamée le 10 décembre dernier déjà. Elle se clôturera ce mardi. Suite à l’échec du passage à une préformation sur le modèle Vivaldi, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez avaient été prolongés il y a deux semaines dans un objectif déclaré : tester (à nouveau) la voie PS-N-VA. Des groupes de travail sur différents thèmes de fond ont été organisés durant la semaine écoulée entre les informateurs et les partis. La N-VA et le PS se seraient vus à quatre reprises depuis dimanche et auraient discuté pension, santé, emploi ou encore immigration.

Pour quel résultat ? Dans le camp socialiste, on nous indique que " les positions sont plus éloignées que jamais ". Le ton est différent du côté du MR, où l’on juge ces réunions relativement constructives.

(...)