Le chèque énergie fait débat au Budget : vers un coup de pouce finalement pas pour tout le monde ? Belgique Adrien de Marneffe © SHUTTERSTOCK/BELGA

Ce chèque, estimé entre 80 et 100 €, proposé par le PS et évoqué à la base pour l’ensemble des ménages ne viserait désormais plus que les plus précaires dont certains bénéficieraient en outre d'une double aide, via l'extension du tarif social.