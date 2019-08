Par la voix du président des jeunes du CD&V, Sammy Mahdi, le parti de Wouter Beke a demandé au PS d'accepter de s'assoir à la table des négociations avec la N-VA. Alors que Theo Francken a réitéré ce week-end son souhait de dialogue avec les socialistes, le parti d'Elio Di Rupo se montrait toujours réticent à cette idée, affichant une certaine division. Laurette Onkelinx avait fait savoir que c'était un "niet absolu", tout comme Paul Magnette, alors que le président socialiste laissait quant à lui planer le doute.

"Elio Di Rupo pourrait au moins débloquer l'idée reçue en Flandre comme quoi, du côté francophone, il y a cette arrogance de refuser de discuter avec le plus grand parti de Flandre", a expliqué Sammy Mahdi.

Le chrétien-humaniste se dit inquiet de la montée en Flandre et en Belgique de façon générale du ras-le-bol politique qui s'illustre par le succès du Vlaams Belang et du PTB aux élections de mai."Cela m'inquiète, et pas seulement au niveau flamand, mais au niveau belge, détaille Sammy Mahdi. Je pense que les résultats ont prouvé que beaucoup de Belges sont tristes et ne croient plus en la politique. Quand on vote pour le Vlaams Belang, je pense que, pour une grosse partie, ce ne sont pas seulement des gens qui sont xénophobes".

Mais pour le président des jeunes du CD&V, "on est tous responsables" des résultats des élections fédérales et régionales "parce qu'on ne fait que se disputer pendant 5 ans". "Les gens en ont ras-le-bol et votent pour un parti extrême, pas seulement pour les idées qu'il propage. Il faut essayer de faire attention à ce qu'on fait parce que l'histoire nous a déjà prévenu quelque fois que ça peut parfois aller dans le mauvais sens", conclut-il.