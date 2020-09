Le CDH de Maxime Prévot a été victime des rivalités francophones et du faible nombre de postes de ministres à se partager. PS, MR et Ecolo ont refusé de céder l'un de leurs portefeuilles potentiels.

Les négociations se poursuivent pour la formation d’un gouvernement fédéral. L’identité du futur Premier ministre et le casting gouvernemental font figure de pierres d’achoppement. Ce sera sans le CDH, comme l’a annoncé Maxime Prévot, son président, vendredi après-midi. Là encore, un casting trop serré constitue la première explication à l’absence du parti humaniste. Ainsi, la Constitution ne permet guère plus de 15 ministres, Premier ministre compris, soit 7 pour les francophones et 7 pour les néerlandophones. C’est peu à se partager pour 7 partis, encore moins en y ajoutant un 8e parti... Les trois partis francophones n’ont pas été disposés à renoncer à leur part du gâteau au profit du CDH. Selon nos informations, le PS, Ecolo et le MR n’étaient pas fondamentalement opposés à ce que le CDH intègre la Vivaldi. Mais il n’ont pas pu lui garantir une présence au gouvernement. Le CDH aurait alors été membre d’une majorité… sans y avoir aucun ministre.