Le coquelicot est une fleur à la tige verte, au bulbe rouge, ouverte sur l’extérieur. La métaphore était subtilement trouvée pour qualifier le type de gouvernement que le PS et Ecolo, sous la pression des seconds, tentent de mettre en place. Une coalition PS-Ecolo minoritaire soutenue par la société civile. Mais tout minoritaire qu’elle soit, elle aura besoin d’un soutien politique pour entrer en exercice et fonctionner. La consultation de la société civile doit se terminer dimanche. Les lignes directrices remaniées seront présentées à l’ensemble des parlementaires wallons et de la FWB. Avec une question : "Êtes-vous prêts à soutenir un gouvernement sur cette base-là ?", a expliqué Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo.