L'accusé Mehdi Nemmouche a pris la parole jeudi matin pour condamner le vol du dossier de l'attentat au Musée juif chez Me Lurquin mardi. "Je demande qu'on laisse tranquille tous les magistrats et tous les jurés, sans tenter des les intimider", a-t-il affirmé, clamant également qu'il n'avait rien à voir avec l'attentat. Au début de l'audience, Mehdi Nemmouche a pris la parole pendant six minutes et a souligné avec force qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Il a indiqué vivre "comme une catastrophe" le cambriolage commis chez Me Lurquin et le fait que "certains voudraient apparemment" l'y relier. Il a condamné ces faits "avec la plus grande fermeté".

"J'interdis à qui que ce soit de poser quelque acte d'intimidation envers le moindre juge, le moindre juré, le moindre procureur, le moindre avocat, le moindre policier", a égrené Mehdi Nemmouche dans une déclaration en huit points. "Je demande de les laisser mener leur vie en toute quiétude, avec leur famille."

Il a précisé qu'il vivait "en isolement total" depuis son arrestation, à l'exception de quelques visites de membres de sa famille, et qu'il n'avait donc "strictement aucun moyen" de commanditer un tel cambriolage. "Je n'ai jamais fait partie d'une cellule terroriste, et je n'ai donc jamais eu de complice. Personne ne peut donc commettre des actes d'intimidation en mon nom."

Il considère que ces faits ne peuvent d'ailleurs qu'influencer le jury en sa défaveur.

Selon l'accusé, le véritable motif du cambriolage serait le dossier d'Abdelkader Belliraj, un Belgo-marocain suspecté d'avoir fait partie d'une organisation terroriste et dont Me Lurquin assurait la défense. "Je suis persuadé que ce cambriolage n'a rien à voir avec mon procès", a-t-il expliqué.

Mehdi Nemmouche a aussi clamé son innocence dans le dossier du Musée juif. "Je condamne également les attentats de Paris et Bruxelles auxquels on essaie de me relier", lors desquels des "innocents" ont été tués, ce qu'"aucun Dieu" ne peut justifier, a-t-il poursuivi.

Me Lurquin a pris à son tour la parole pour souligner qu'il n'avait jamais mis en cause l'accusé dans le cadre de ce vol.

Me Courtoy a, lui, précisé qu'il ne considérait pas que son collègue avait laissé entendre une telle chose. Il a cependant dénoncé ce qu'il considère comme des raccourcis effectués par la presse à cet égard.

Mardi, Me Vincent Lurquin, l'un des avocats de la partie civile au procès, a été victime d'un vol à son cabinet. Il a constaté la disparition entre autres du dossier de la tuerie au Musée juif. Une batte de baseball ainsi qu'une réplique d'une arme de type kalachnikov, modèle utilisé lors de l'attentat qui avait coûté la vie à quatre personnes, ont également été laissées sur son bureau.





"Mehdi Nemmouche est un très bon 'donneur' d'ADN"

L'avocat de la défense Me Sébastien Courtoy a souligné jeudi que l'ADN de Mehdi Nemmouche aurait dû se retrouver sur le revolver et sur la porte de l'accueil du Musée juif si son client était l'auteur de l'attentat. "Mehdi Nemmouche est un très bon donneur, son ADN est partout", a-t-il expliqué. Jeudi matin, l'ingénieur à la police technique et scientifique française qui a analysé les éléments retrouvés sur Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille, le 30 mai 2014, a expliqué que l'absence d'ADN à un endroit ne constituait pas la preuve qu'une personne ne l'a pas touché.

Tout le monde n'est pas égal en matière de quantité d'ADN laissé à un endroit, "il y a de 'bons' et de 'mauvais' donneurs", a-t-il précisé.

Après ce témoignage, l'avocat de l'accusé a souligné que Mehdi Nemmouche est "un très bon donneur" et que son ADN devrait donc se retrouver sur l'ensemble des éléments du dossier, notamment sur le revolver utilisé par le tueur lors de l'attentat. "Son ADN est partout, sauf sur la détente du revoler alors qu'il s'agit du même support lisse que la kalachnikov", sur laquelle le profil génétique de Mehdi Nemmouche a par contre été identifié, a insisté Me Courtoy.

L'avocat général avait précédemment fait remarquer que l'ADN du douanier français, qui avait arrêté l'accusé à Marseille, n'avait pas été retrouvé sur le revolver saisi, laissant supposer que l'arme constitue un mauvais support pour y laisser son profil génétique. "Mais a-t-il touché six fois la détente du revolver en s'excitant, comme Mehdi Nemmouche l'a soit-disant fait? Bien sûr que non", a ajouté Me Courtoy.





La confrontation avec l'accusé sera "terrible" pour les filles Riva

La cour d'assises de Bruxelles auditionnera ce jeudi matin les filles d'Emanuel et Miriam Riva, deux victimes de l'attentat au Musée juif commis le 24 mai 2014. Selon leur avocat, Me Marc Libert, elles voudront "faire revivre leurs parents" en décrivant une famille "très unie, manifestement très aimante, très attentive". Malgré l'émotion suscitée par leur présence au procès, l'avocat souligne que ses clientes sont "absolument sereines et d'une grande dignité". La confrontation avec Mehdi Nemmouche, accusé d'être l'auteur de l'attentat, sera néanmoins "terrible". "Elles appréhendent cet instant. Nous avons essayé de les rassurer", ajoute Me Marc Libert.

D'après l'avocat, les filles du couple Riva attendent que la défense "cesse d'instrumentaliser leurs parents avec des stratégies nauséabondes et ridicules". Elles réclament également que l'accusé soit reconnu coupable et qu'il "finisse ses jours en prison".

Désormais âgées de 19 et 21 ans, les filles d'Emanuel et Miriam Riva vivent en Israël. Leurs parents font partie des quatre victimes de l'attaque au Musée juif, ils avaient été atteints d'une balle dans la tête.

Mehdi Nemmouche "respecte la douleur" de la famille Riva et ses avocats ne lui poseront pas de question, a indiqué Me Courtoy à son arrivée à la cour d'assises.