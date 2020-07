Le projet de cession, décidé jeudi soir par Nethys, intègre aussi la reprise des magazines Moustique et Télé Pocket.

Pressenti depuis quelques jours, l’accord de cession du pôle Médias du groupe Nethys a été officialisé, jeudi soir, au terme d’un nouveau conseil d’administration de la filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia. Cet accord, pour être définitif, devra encore obtenir le feu vert d’Enodia, du ministre régional de tutelle (Pierre-Yves Dermagne) et de l’Autorité belge de la concurrence. Moyennant ce triple accord, tout indique que le groupe de médias IPM et ses partenaires (Bernard Delvaux, Pierre Rion et Juan de Hemptinne) deviendront les nouveaux propriétaires du groupe des Éditions de l’Avenir (EdA). L’offre d’IPM a effectivement été retenue parmi les quatre candidats sélectionnés par Nethys.

Considérant que l’activité d’éditeur de presse ne devait plus faire partie des activités du groupe Nethys, la nouvelle direction, conduite par Renaud Witmeur (suite à la mise à l’écart de Stéphane Moreau), avait lancé une procédure de vente en février avec, comme conseils, la banque d’affaires Degroof Petercam et le cabinet d’avocats Cleary Gottlieb. La procédure, ouverte et transparente, prévoyait que le ou les candidats acquéreurs soient sélectionnés non seulement sur la base du prix offert, mais également sur la base des projets de développement et de leur financement, du respect des engagements par rapport aux valeurs et aux spécificités des titres de presse et du pluralisme de la presse.

Trois médias étaient concernés par la vente : L’Avenir (Éditions de L’Avenir SA), Proximag (L’Avenir Advertising SA) et Moustique – Télé Pocket (L’Avenir Hebdo SA). Au terme d’une première sélection, quatre candidats furent retenus : les groupes de médias IPM (La Libre, la DH), Rossel (Le Soir, Sudpresse) et Roularta (Le Vif, Trends, etc.), ainsi que le fonds d’investissement allemand Fidelium Partners.

Si Nethys avait espéré, initialement, céder les trois entités à un seul acquéreur, il a dû composer avec des marques d’intérêt spécifiques de la part des quatre candidats au rachat. Fidelium Partners était le seul à avoir fait offre sur l’ensemble des titres. IPM Group était candidat pour L’Avenir, Moustique et Télé Pocket. Le groupe Rossel visait la reprise de Proximag (journal gratuit), alors que Roularta Media Group ciblait les hebdomadaires.

La coopérative “Notre Avenir” au capital

Jeudi, le conseil d’administration de Nethys a rendu son verdict. Par communiqué, il a fait savoir qu’il proposait de retenir l’offre formulée par IPM Group pour l’achat de L’Avenir, de Moustique et de Télé Pocket, ce qui “permettrait d’adosser ces deux titres à un partenaire industriel capable de garantir leur futur en soutenant leurs projets stratégiques”. S’agissant de Proximag, le CA de Nethys dit encore étudier “si des pistes alternatives à une fermeture sont possibles”.

L’accord soumis par Nethys à Enodia (pour avis conforme) et au ministre de tutelle (pour notification) prévoit que la société Éditions de l’Avenir cède à IPM Group la branche d’activité de presse (L’Avenir) et Nethys les parts qu’elle détient dans L’Avenir Hebdo (Moustique – Télé Pocket). Les immeubles appartenant aux Éditions de L’Avenir ne font pas partie de la vente et restent donc la propriété du groupe Nethys. L’accord prévoit également un futur partenariat à établir avec la coopérative “Notre Avenir”, qui inclura une participation au capital et la désignation d’un administrateur indépendant, ainsi que le respect de la charte rédactionnelle et le maintien du siège social du quotidien à Namur.

A ce stade, on ne connaît pas le montant de la transaction. Nethys précise tout au plus, dans son communiqué, que l’acquisition de ces titres en 2013 et la couverture de leurs pertes d’exploitation lui auront coûté 50 millions d’euros.

IPM et ses trois Mousquetaires wallons

C’est dès octobre 2019 que le groupe IPM avait déposé une offre ferme de reprise du groupe de presse wallon. IPM s’était alors associé à trois entrepreneurs wallons de renom : Bernard Delvaux (patron de la Sonaca), Pierre Rion (actionnaire de nombreuses “pépites” technologiques wallonnes) et Juan de Hemptinne (ancien président d’Inter-Environnement Wallonie, très actif dans l’élevage bio et les énergies renouvelables en province de Namur). “Notre engagement vient de notre souci de préserver la pluralité de la presse et de maintenir une presse locale forte”, avait expliqué, à l’époque, Bernard Delvaux.

Réagissant ce jeudi soir à la décision du CA de Nethys, François le Hodey, adminstrateur-délégué du groupe IPM s’est dit “très heureux” du rapprochement avec L’Avenir, Moustique et Télé Pocket. “Ce sont des titres de presse de premier plan qui seront réunis, parfaitement complémentaires, nous allons pouvoir ensemble déployer toutes les potentialités de ces titres tant en print qu’en numérique”.

Avec le rachat des Éditions de l’Avenir, le groupe IPM va pouvoir atteindre une taille lui permettant de faire jeu égal avec Rossel et ses quotidiens (voir notre infographie). L’Avenir en deviendra le pôle régional, alors que La Libre et la DH-Les Sports conserveront leur positionnement actuel de médias “nationaux”.

L’Avenir, qui a beaucoup souffert ces dernières années d’une absence de stratégie claire et d’investissements (en particulier dans le numérique), est un acteur majeur du paysage médiatique belge. En 2019, l’audience totale du groupe (papier + numérique) dépassait le demi-million de lecteurs en Belgique francophone (avec une moyenne quotidienne de 508 934 lecteurs, très exactement), ce qui représente une part de marché proche des 25 % et positionne L’Avenir juste derrière Sudpresse (535 435 lecteurs). L’Avenir, dont l’effectif atteint aujourd’hui 200 équivalents temps plein (ETP), dont près de 120 journalistes, dispose de neuf éditions régionales (avec des bureaux à Huy, Verviers, Namur, Marche, Arlon, Wavre, Philippeville, Charleroi, Tournai et Mouscron).