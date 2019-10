Les révélations de la vente des sociétés Elicio, Win et Voo par Nethys ont été le déclencheur de mesures politiques d’ampleur au niveau wallon. Le gouvernement Di Rupo et son ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne (PS) ont saisi cette opportunité pour mettre Stéphane Moreau au pas en cassant ces ventes, ce 6 octobre. Motif : celles-ci auraient été réalisées de manière opaque, dans le dos du gouvernement et au détriment de l’intérêt général.

(...)