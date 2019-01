Le bourgmestre de la ville de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), a fait de la propreté de la gare de sa ville l’un de ses grands combats.

En effet, on ne compte plus le nombre de fois où celui qui est entré au collège communal en 2010 comme premier échevin, et qui a été désigné bourgmestre deux ans plus tard, a interrogé le ministre de la Mobilité, François Bellot, à propos des quantités de déchets toujours aussi impressionnantes présentes sur les voies ferrées en gare de Tournai et le manque de solutions apportées pour endiguer le phénomène.

(...)