Quatorze d'entre eux lui écrivent pour se plaindre de la façon dont il a traité leur collègue Anne Gruwez.

La polémique entre le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, et la juge d’instruction Anne Gruwez, figure centrale du film “Ni juge, ni soumise” n’est pas close.

Pour rappel, après avoir invité Mme Gruwez à ne pas se rendre à la séance de rentrée du barreau de Bruxelles, qui organisait une projection du film et un débat, le président Hennart a “clairement indiqué à ma collègue que je n’entendais pas qu’elle aille à la cérémonie des Magritte”. Et d’ajouter “si elle y va, on fera le constat et on verra bien ce que je déciderai par rapport à cela.”

“Ni juge, ni soumise” est, en effet, nominé dans la catégorie des documentaires. Depuis, on a appris qu’il avait aussi été retenu pour concourir à la cérémonie des Césars, à Paris.

Une lettre de 14 juges d’instruction bruxellois

On vient d’apprendre que l’attitude de M. Hennart et surtout le ton qu’il a employé à l’égard d’Anne Gruwez avaient choqué quatorze juges d’instruction bruxellois (il y en a 17 en tout, dont Mme Gruwez), lesquels ont signé une lettre commune plutôt musclée.

“Ce qui nous interpelle”, écrivent-ils, “c’est le ton très dur de votre intervention publique, votre décision unilatérale apparaissant comme une forme de censure contraire au respect de la vie privée de notre collègue. D’autres propos ont été tenus, à savoir que Madame Gruwez vous fait l’effet ‘ d’un singe sur un orgue de barbarie’. Nous ne pouvons que manifester notre étonnement courroucé à l’égard de ce qui apparaît comme une injure destinée à blesser la personne concernée, d’autant qu’elle est adressée par le chef de corps de notre tribunal, ce qui en décuple l’effet”.

Les 14 juges d’instruction reconnaissent à Luc Hennart la qualité de son combat contre les “coups de boutoir assénés par un ministre de la Justice résolu à nous fonctionnariser” mais ils considèrent, qu’à l’heure où la justice connaît des moments difficiles et où le pouvoir judiciaire “est attaqué de tous côtés par l’exécutif qui cherche à diminuer son indépendance”, la “mise en pâture dans le public de dissensions internes met en péril notre cohésion”.

Mme Gruwez a pris un avocat

En attendant, on ne sait toujours pas si Anne Gruwez se rendra ou non à la cérémonie des Magritte, qui a lieu ce week-end.

Ce que nous avons appris, c’est qu’elle avait décidé de prendre un avocat. Histoire de défendre ses intérêts et sa réputation mais peut-être aussi de contester, sur le fond et la forme, la façon dont elle a été muselée.

Pour nombre de juristes, la manière dont M. Hennart a agi ne serait pas légale. “Il y a 20 ans, un chef de corps pouvait sanctionner un magistrat qui s’exprimait en public sans avoir demandé son autorisation préalable et certains, comme Christian Panier, en ont fait l’expérience, mais la doctrine disciplinaire a évolué et on ne peut ni exercer de censure préalable, ni punir un magistrat qui aurait pris la parole en public, sauf s’il révèle des éléments d’un de ses dossiers ou s’il adopte un comportement incompatible avec la dignité de sa fonction”, nous confiait, mardi, un juriste chevronné.

Y aller mais se taire?

Bref, ils sont plusieurs à estimer que Mme Gruwez n’aurait rien à craindre si elle se rendait à la cérémonie des Magritte mais certains lui conseillent, si elle devait y aller, d’éviter de monter sur le podium si le film “Ni juge, ni soumise” devait remporter la palme.

En tout état de cause, le fait que M. Hennart, après avoir été mis en cause par des juges de la jeunesse pour son comportement lors d’une réunion avec eux en décembre, soit désormais l’objet de récriminations de la part des juges d’instruction bruxellois le met dans une situation inconfortable.

A l’heure de déposer cet article sur le site de la Libre, nous attendons une réaction de sa part. Dès que nous l’aurons reçue, nous la relayerons comme il se doit.