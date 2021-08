Comme lors de chaque grand événement, Google s'est penché sur les recherches des internautes belges lors des Jeux olympiques de Tokyo. Du côté des surprises, le moteur de recherche note que le sport le plus populaire en Belgique était... l'escalade. Par plus populaire Google entenddétaille son communiqué. Derrière l'escalade, on retrouve, l'athlétisme, le hockey, la natation synchronisée et la lutte.

Au nombre total de recherches, c'est en revanche (et sans surprise) le hockey qui arrive en tête du classement, suivi du basket-ball, du tennis et de l'athlétisme.

Ça gagne combien, un médaillé ?

Dans la catégorie des questions générales, ce sont souvent les sommes en jeu qui ont taraudé les internautes belges : "Combien vaut une médaille d'or" fut en effet la question la plus souvent posée durant les trois semaines de compétitions olympiques. Le nombre total de disciplines lors des JO était également une question fréquemment posée, tout comme la raison de... l'absence des Diables rouges à Tokyo.

Nos athlètes en or au sommet des recherches

Lors de ces Jeux olympiques, plusieurs de nos athlètes ont atteint la première marche du podium dans leur discipline. Médaillée d'or aux barres asymétriques, Nina Derwael décroche aussi le titre d'athlète la plus recherchée sur Google par les Belges. La deuxième place revient à Nafi Thiam (médaillée d'or lors de l'heptathlon) et la médaille de bronze est pour Wout Van Aert, qui fut le premier Belge à décrocher une médaille lors des JO de Tokyo (l'argent, en cyclisme).

Nina Derwael est même l'athlète la plus recherchée par les Belges toutes nationalités confondues, une nouvelle fois devant Nafi Thiam, la gymnaste américaine Simone Biles et le Serbe Novak Djokovic.