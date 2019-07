La prochaine élection des deux futurs coprésidents d’Ecolo se tiendra le 15 septembre. Les militants désigneront leur duo de coprésidents. Les candidatures en binôme doivent être rentrées pour le 25 août au plus tard. Il devra être composé d’une femme bruxelloise et d’un homme wallon, ou d’un homme bruxellois et d’une femme wallonne.

