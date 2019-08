L’élection des deux coprésidents d’Ecolo se tiendra le 15 septembre. Les militants devront élire un duo composé d’une femme bruxelloise et d’un homme wallon, ou d’un homme bruxellois et d’une femme wallonne. Les candidatures doivent être rentrées pour le 25 août au plus tard. Zakia Khattabi ne se représentera pas. La coprésidente bruxelloise, qui supporte mal le harcèlement médiatique sur les réseaux sociaux, a par ailleurs annoncé ce jeudi sa décision de quitter Twitter.

Ce vendredi matin, le journal L'Echo affirmait toutefois qu'il avait jeté son dévolu sur Isabelle Pauthier.





(...)