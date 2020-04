Des incohérences ont été relevées, mais une explication existe.

Comme tous les jours, le centre national de crise et le SPF santé publique ont communiqué les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus en Belgique. Lors de leur point presse de ce mercredi 29 avril, les porte-paroles interfédéraux ont rapporté que 174 personnes ont dû être hospitalisées ces dernières 24 heures, alors que 340 personnes ont pu quitter l'hôpital. Le nombre de patients ayant pu rentrer à la maison équivaut donc plus ou moins au double du nombre de Belges admis à l'hôpital. Malgré tout, le total des lits occupés au sein des centres hospitaliers continue d'augmenter (+ 74 ce mercredi). Il est désormais de 4.050.



Ces données ont de quoi interpeller. En effet, si l'on compte le nombre de patients ayant quitté l'hôpital (340), auquel on ajoute la somme des décès dans les établissements de soins de santé (69), on obtient un nombre de 409 lits libres ce mercredi 29 avril. Si on soustrait le nombre de nouvelles admissions (174), on devrait bel et bien arriver à une baisse du nombre de lits occupés s'élevant à 235. Alors qu'en réalité, il y a une augmentation de 74 lits occupés. Certains internautes se sont donc demandés s'il y avait une erreur dans les chiffres communiqués par Sciensano et relayés par le SPF santé publique et le Centre national de crise. Interrogé par De Morgen, le Centre de crise a estimé que l'écart observé entre le chiffre communiqué de lits occupés et celui calculé ci-dessus peut s'expliquer par deux choses.