Selon le directeur délégué de la Fédération, Jef Mottar, ces chiffres sont "sans précédent" et continuent d'augmenter, avec près de 2.000 personnes de plus chaque mois depuis le début 2022. En outre, les chiffres explosent depuis le mois dernier: "Plusieurs distributeurs signalent jusqu'à 25% de personnes en plus dans les files d'attente".

Et il n'y a pas que des personnes bénéficiant du revenu d'intégration dans les files d'attente. "Nous parlons à de plus en plus de personnes qui ont un emploi, des mères célibataires, mais aussi des personnes issues de ménages à deux revenus", ajoute M. Mottar.