Depuis le mois juin et l’annonce par le New York Times du triste record du nombre de décès liés au coronavirus attribué à la Belgique, notre pays est souvent pointé du doigt quant à sa mortalité liée au coronavirus.

La Première ministre Sophie Wilmès a voulu savoir si la Belgique était bel et bien le pays enregistrant le plus grand nombre de décès par habitant. Pour ce faire, elle a commandé une étude à Raphaël Lagasse (ULB) et Patrick Deboosere (VUB), scientifiques faisant autorité dans les analyses sur la surmortalité.

(...)