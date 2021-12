À l’instar du consternant final de Koh-Lanta : La légende, on n’est pas près d’oublier le Codeco du 22 décembre 2021.

Quel piètre spectacle que celui qui nous est donné de voir depuis l’annonce de la fermeture du secteur culturel. Il n’y a même pas les 100 000 euros donnés au Fonds Betrand-Kamal pour rattraper la chose, c’est dire.

Le secteur ne comprend pas pourquoi il est à nouveau la victime expiatoire sacrifiée sur l’autel du "on va faire barrage au variant Omicron". Nous non plus.