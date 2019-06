Les élections lui ont permis de confirmer son statut de block-buster électoral. Raoul Hedebouw apparaît aux yeux de nombreux électeurs et même de beaucoup d’observateurs comme le vrai boss du PTB.

Or, selon nos informations, on aurait bien tort de penser que le Liégeois tient dans sa main le parti de gauche radical. L’équation s’y révèle en effet plus compliquée que dans d’autres partis.

Nul ne doute qu’Elio Di Rupo et Paul Magnette ont la main sur le PS, que Charles Michel prend les décisions au MR ou que Maxime Prévot est l’homme fort du CDH. Et au PTB ?

Rappelons que Raoul Hedebouw, porte-parole du parti et futur chef de section à la Chambre, n’est pas le président du PTB. Certes, l’hypermédiatisation du Liégeois, en particulier côté francophone, tranche avec la très notable discrétion du président Peter Mertens. Ce dernier n’est pourtant pas un homme de paille. Au contraire, c’est bien lui qui détient les rênes de la formation de gauche radicale et en trace les lignes stratégiques.

"Peters Mertens, le président, est le vrai patron. L’autre personnalité la plus importante est David Pestieau, le vice-président, analyse Pascal Delwit, auteur d’un livre sur le PTB . Raoul Hedebouw joue un rôle grandissant, mais n’est pas le principal acteur du processus décisionnel. Au PTB, on porte généralement un regard ambivalent sur les vedettes et les gros faiseurs de voix. Ce n’était pas le cas il y a 5 ans, mais aujourd’hui, Hedebouw est arrivé au même niveau d’influence interne que quelqu’un comme Benjamin Pestieau, le frère du vice-président. Benjamin Pestieau exerce un rôle interne très important en tant que responsable des relations syndicales. Quant à Lydie Neufcourt, secrétaire nationale, elle est la gardienne du temple, la mémoire du parti."

Q u ’en pensent les syndicalistes qui ont côtoyé le Liégeois ? "Raoul Hedebouw est beaucoup moins influent qu’il ne paraît l’être. C’est une évidence, souligne Robert Vertenueil, président de la FGTB. Lors de nos réunions, Raoul était souvent présent. Mais c’est Peter Mertens qui parlait au nom du parti."

"S’imaginer que Raoul Hedebouw ne pèse pas au PTB, avec son énorme popularité, ce serait se tromper", tempère Marc Goblet, prédécesseur de Vertenueil à la FGTB.