Si la progression de l’épidémie reste préoccupante, des motifs d’espoir existent.

1. L’épidémie est en baisse en Chine

"En Chine, la situation commence à se stabiliser. Au début de l’épidémie, il y avait près de 4 000 cas par jour et ce jeudi, il y en avait 160 de plus. Ils sont donc parvenus à faire diminuer le nombre de malades, mais en prenant des mesures drastiques, qui ne sont pas forcément applicables chez nous" , détaille Steven Van Gucht, virologue et président du comité scientifique de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique. Les importantes mesures de contrôle et d’isolement imposées par la Chine ont donc porté leurs fruits, et le nombre de cas diagnostiqués quotidiennement diminue depuis maintenant plusieurs semaines.

2. Les enfants sont très peu affectés

"Il y a eu très peu voire aucun décès selon les zones touchées pour les enfants de moins de 9 ans. Nous n’avons pas encore de bonnes explications mais ça se vérifie partout. La sévérité de la maladie est vraiment corrélée avec l’âge. Le risque de complication ou même de décès est donc plus élevé chez les personnes âgées. D’ailleurs, chez les enfants, les symptômes sont si légers qu’ils peuvent passer inaperçus" , rapporte Steven Van Gucht. Et plus concrètement, seulement 3 % des cas concernent des jeunes de moins de 20 ans, et la mortalité chez les personnes de moins de 40 ans n’est que de 0,2 %.

3. 80 % des cas sont "légers"

"Dans 80 % des cas, les symptômes sont légers et les malades guérissent au bout d’une semaine." Dans 15 % des cas, le virus peut provoquer une pneumonie sévère et dans les 5 % restant, il peut devenir critique, voire mortel.

4. Des gens guérissent

"La majorité des personnes qui ont été infectées sont guéries. On dénombre en effet 13 fois plus de guérisons que de décès, et cette proportion est en augmentation."

5. "Un virus facilement inactivé"

"C’est un virus assez fragile. Il est en effet très sensible au sec, à la chaleur et au soleil, ce qui peut rapidement le tuer. Le détergent et la javel le rendent également vite inactif. C’est un virus facilement inactivé" , rappelle Steven Van Gucht. Le lavage fréquent des mains avec du savon et de l’eau est donc le moyen le plus efficace pour éviter les transmissions.

6. Des prototypes de vaccin sont à l’étude