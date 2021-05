La vaccination avance à grands pas dans le pays (4,44 millions de Belges ont reçu la première dose) et entraîne dans son sillage la baisse des courbes épidémiologiques. À mesure que l’âge des personnes appelées à se faire vacciner descend se posent de nouvelles questions. L’ouverture de la vaccination aux jeunes de 16 et 17 ans en Pfizer devait être validée ce mercredi par le conseil interministériel santé. La décision a finalement été reportée à la semaine prochaine, en raison de "l’urgence Johnson & Johnson" , qui a monopolisé les débats. Un avis favorable du Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande la vaccination des 16-18 ans avec comorbidités ou en contact avec un patient immunodéprimé et autorise la vaccination des autres. Il devrait être suivi par le politique la semaine prochaine.

Car si le CSS remet un avis scientifique, c’est bien le pouvoir politique qui garde le pouvoir de décision.

Dans l’intervalle, le CSS se penche déjà sur un autre sujet, dans le prolongement du précédent, qui pourrait se révéler plus épineux : la vaccination des 12 à 15 ans. Les États-Unis et le Canada sont déjà entrés dans cette logique et vaccineront leurs ados. Selon nos informations, la discussion et les réunions ont déjà débuté au sein du groupe de travail du CSS dédié. Un avis est attendu pour début juin, sur base duquel le politique prendra sa décision.