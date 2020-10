Le plastique, c’est fantastique, chantait Elmer Food Beat. OK pour la chanson, dont on ne remettra pas le succès en doute, mais il est clair que plastique et écologie ne font pas bon ménage. Le plastique est l’un des pires polluants au monde et les industries agroalimentaires font tout pour en réduire l’usage, même si nous sommes loin de pouvoir nous en passer au quotidien.