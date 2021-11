La demande de tests n'a jamais été aussi grande en Belgique. Face à cette situation, le comité interfédéral chargé du dépistage et du traçage de contacts ("Testing & tracing") appelle à plus de moyens pour supporter la charge de travail.

La pression est actuellement énorme sur les soins primaires et la première ligne. La raison est simple, la demande d’informations concernant les tests, le tracing et la vaccination est énorme et ne va pas aller en ralentissant. Les temps d'attente chez les médecins généralistes sont désormais estimés à trois semaines. “Dans notre pratique ici à Overijse et même ailleurs en Belgique, les médecins doivent d’abord répondre à des centaines de coups de fil concernant le Covid, sur les symptômes, les quarantaines et beaucoup d'autres qui aident les centres de testing à fonctionner comme pour les centres de vaccination, indique le professeur de médecine générale Dirk Devroey (VUB).