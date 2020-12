La crise du Covid impacte durement le portefeuille du citoyen, des commerçants, des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics. Au niveau communal, la situation est préoccupante. "Le Covid est un élément aggravant. Il y a déjà un problème structurel de financement, avec les charges rajoutées au fur et à mesure des réformes : les zones de secours, les CPAS, les pensions d’agents communaux… Et avec le Covid, les communes ont dû faire certaines dépenses (masques, mise en place de centres de testing, distributions de vivres, plans de relance…)", pointe Christophe Collignon (PS), ministre wallon des Pouvoirs locaux. " Sur 2020, les ajustements budgétaires liés à la crise sanitaire entraîneront une détérioration du solde budgétaire des communes de l’ordre de 45 à 166 millions (soit entre 1 % et 3 % des budgets totaux). Dans le scénario le plus défavorable, le solde dégagé à l’exercice propre par l’ensemble des communes wallonnes deviendrait déficitaire de près de 100 millions €. Pour 2021, nous projetons un déficit de 180 millions à 300 millions €. Cela dépendra de l’importance de la relance."