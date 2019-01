Expert en conduite, Bernard Van Bellingen se demande pourquoi les gens roulent si mal “chaussés”.

“ J’ai des pneus hiver et je roule aussi bien que par temps sec. S’il y a tant de pagaille, c’est à cause de ces gens qui ne sont pas équipés pour l’hiver et de ces c... qui roulent à du 10 à l’heure quand il tombe quelques flocons.” Cette réflexion, elle m’a été servie pas plus tard qu’hier matin, à l’entrée de l’école où j’avais conduit mon fils. Elle résume assez bien la situation rencontrée ce mercredi...

