Des milliers de personnes ont bravé la pluie pour venir manifester leur soutien au monde de la culture, après la décision du Comité de concertation de fermer tous les lieux culturels jusqu’à la mi-janvier.

Sur le coup de 14 h, le Mont des Arts s’est progressivement rempli de manifestants issus de toute la Belgique, munis de pancartes et pour certains de déguisements et de fumigènes. Le Mont des Arts arborait des airs de festival avec une grande scène installée sur l’esplanade, des fanfares, des performances artistiques et des gens qui dansaient les pieds dans la boue.

Sur scène, plusieurs personnes ont pris la parole pour manifester leur désarroi par rapport à la décision du gouvernement fédéral de fermer les lieux de culture, en opposition avec l’avis des experts et épidémiologistes. "Nous appelons le politique à reconsidérer les enjeux de notre secteur", ont clamé les organisateurs qui demandent au gouvernement de rouvrir les lieux culturels, et ce sans délai.