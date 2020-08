Les principaux acteurs de l’enseignement, fédérations d’associations de parents en tête, insistent sur un point : il va falloir rattraper les compétences et savoirs qui n’ont pas pu être acquis l’année scolaire précédente en raison de la crise du coronavirus. Dans une circulaire, la ministre de l’Enseignement Caroline Désir insiste largement sur la nécessité pour les écoles d’identifier les difficultés des élèves dès leur retour à l’école en septembre.

"On sait que les mois où les cours ont été suspendus vont avoir un effet négatif, surtout pour les élèves les plus fragiles. C’est pour cette raison qu’il est indispensable que chaque école établisse un diagnostic pour chaque élève et utilise ce diagnostic pour développer une stratégie d’accompagnement pour chaque élève", explique Quentin David, directeur général du pilotage du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles.