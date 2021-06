Dimanche soir, le cœur des Belges a battu à cent à l’heure. Et les gouttes de sueur ont perlé sur les fronts. Pas seulement à cause de la chaleur mais parce que les Diables ont fait dans l’héroïsme pour venir à bout du Portugal et accéder aux quarts de finale de l’Euro 2020. Une qualification dans la souffrance - et la douleur pour les blessés que sont Eden Hazard et Kevin De Bruyne - suivie par plus de 1,5 million de téléspectateurs sur la RTBF. C’est la plus grosse audience télé depuis le début du tournoi. Un succès télévisuel également de mise en France où 7,75 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre des Diables rouges sur M6. Meilleure audience de la soirée et de très loin !

L’ascenseur émotionnel, Salvatore Adamo l’a aussi vécu intensément dimanche soir.