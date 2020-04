Après des années de refus, le CHOD a confirmé son intention de décerner des médailles aux soldats, qui se sont distingués de manière particulière lors des attentats du 22 mars et des incidents qui ont suivi. C'est un juste retour des choses pour le syndicat SLFP Défense.

Alors qu'ils avaient sauvé des vies et dépassé leurs fonctions lors des attentats sur le sol belge, Didier Reynders, alors à l'époque ministre des Affaires étrangères et de la Défense, avait indiqué que les militaires ne recevraient pas de médaille honorifique. Après lui, Steven Vandeput avait également décidé de ne pas décorer les hommes qui étaient sur place.

Si les attaques terroristes du 22 mars 2016 ont traumatisé tout un pays, des actes de bravoure et de solidarité s'étaient produits entre les citoyens. C’est le cas des militaires qui ont ce jour-là dépassé leurs fonctions. En effet, dans le cadre de la mission Homeland, dans le but d’appuyer la police dans les rues de Bruxelles et dans différents lieux publics, leur rôle devait se limiter à effectuer un cordon de sécurité autour d’un point sensible, lié à une attaque, et appeler le 112.

Par exemple, dans le cas où une bagarre surviendrait, ils ne peuvent pas interagir sauf en cas de légitime défense. Leur mission consistant à sécuriser une zone à 360 degrés. Pourtant, ce jour-là, ils sont allés au plus près des victimes en sécurisant les lieux, en évacuant les civils, en portant les gestes de premiers secours aux blessés comme certains qui ont alors posé des garrots pour stopper les hémorragies. Plusieurs militaires avaient donc fait une demande pour obtenir une médaille par rapport à leurs actions entreprises pendant les différents événements liés au terrorisme en Belgique mais la Défense s'y était opposée, expliquant ne pas vouloir "participer au culte de l'héroïsme".

"Enfin une satisfaction"

Mais en réponse à une question parlementaire de la Députée Julie Chanson (Ecolo), le CHOD a confirmé ce mercredi son intention de décerner des médailles aux soldats, qui se sont distingués de manière particulière lors des attentats du 22 mars et des incidents qui ont suivi (gare centrale de Bruxelles, avenue Emile Jacqmain), pour leurs actes particuliers de courage et de dévouement. Au sein de l’état-major de la Défense, mission a été donnée d'établir, avant le 22 mars 2020, une liste des militaires éligibles à ces décorations.

"Cinquante et un militaires recevront prochainement, après bien des atermoiements, une médaille pour des actes de bravoure réalisés dans le cadre de l'opération Vigilant Guardian (OVG) de renfort à la police fédérale", a annoncé mercredi le ministre de la Défense, Philippe Goffin, revenant sur une position antérieure de la hiérarchie militaire.

Pour le syndicat SLFP-Défense, qui a accompagné de près les militaires en question dans la procédure de demande d’une décoration militaire, c'est un juste retour des choses. "Enfin une satisfaction", s'exclame Boris Morenville, président du syndicat. "C'est un combat qui dure depuis pas mal d'années, l'état-major entend enfin raison et va distinguer le personnel militaire. Le militaire est un des seuls représentants de l'état à accorder une importance à son uniforme, et cette médaille d'honneur est justifiée tant les hommes du bataillon ISTAR ont dépassé leur fonction ce jour-là, les hommes ont évacué les blessés, délivré les premiers soins et ont permis la coordination au niveau sécurité. Ils étaient d'ailleurs tous demandeurs d'une reconnaissance".

Ce jour-là, ils sont allés au plus près des victimes en sécurisant les lieux, en évacuant les civils, en portant les gestes de premiers secours aux blessés comme certains qui ont alors posé des garrots pour stopper les hémorragies de personnes blessées. "Après les différents refus, on s'est demandé s'il ne valait mieux pas jouer au foot pour recevoir une décoration, cela faisait quatre qu'on attendait cette médaille honorifique. Je pense que c'est un juste retour des choses vu ce qu'il s'est passé, c'est une juste reconnaissance pour les hommes qui étaient sur place", réagit un militaire qui était présent sur les lieux le jour du drame.