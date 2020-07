Stéphanie Demoulin, prof de psychologie et spécialiste de la négociation politique, préconise de faire intervenir des médiateurs.

Voici 605 jours que notre pays fonctionne sans coalition majoritaire. Le record mondial des 541 jours est en quelque sorte battu. Beaucoup a été écrit sur l’incapacité de Paul Magnette, Georges-Louis Bouchez, Bart De Wever et cie à trouver un compromis auquel leurs prédécesseurs parvenaient encore. L’aspect psychologique des discussions n’a que peu été abordé. "Lors de la crise des 541 jours, le sujet était dans toutes les conversations. Aujourd’hui, si vous allez à un souper, les gens n’en parlent plus. Ils sont dans une forme d’impuissance acquise, dans le ‘ça ne sert à rien’. Cela ne les affecte plus, il n’y a plus d’attente. Les politiciens en sont forcément impactés ", pointe Stéphanie Demoulin, professeure à l’UCL et spécialiste en négociations politiques. " Les négociateurs et présidents de partis présentent des profils différents, des positions opposées. Le souci principal : ils considèrent les négociations sous l’angle de la compétitivité. On est face à un biais de somme nulle : tout ce que je vais gagner, l’autre va le perdre", ajoute cette professeure en sciences psychologiques. "Or, dans une négociation, on peut aussi potentiellement faire de la négociation coopérative, où il n’y a pas forcément deux perdants. Mais les négociateurs ne voient pas ces possibilités de gagner ensemble.

(...)