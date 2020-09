Comment les personnalités politiques font-elles face aux critiques sur les réseaux sociaux ?

Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie, a pris le parti de répondre personnellement. "Jusqu’en 2017, durant mes deux premières années comme ministre, je n’intervenais pas, je laissais mon équipe s’en charger. Mais c’était factuel et lisse, cela ne correspondait pas exactement à ce que je pensais et ça m’énervait, bien plus que les attaques en elles-mêmes. Désormais, je réponds très vite. Frontalement. J’ai le sens de la répartie. Je continue à répondre jusqu’à ce que les gens se calment, qu’un dialogue s’installe. J’ai compris qu’il fallait libérer du temps pour cela", nous indique-t-elle. "J’ai une énorme carapace. Mais ce que je ne supporte pas, ce sont les attaques sur mon bras. Alors là, je deviens piquante ! J’ai l’habitude : je réponds à cela depuis que j’ai trois ans!"

