Peut-on aborder librement tous les sujets avec ses élèves quand on est enseignant ? Pas vraiment. Il y a tout juste un an, le Centre d’action laïque publiait les conclusions d’une enquête menée auprès de 300 enseignants sur les sujets tabous à l’école. Il en ressortait que 40 % des professeurs avaient déjà renoncé à aborder avec leurs élèves certaines thématiques telles que l’homosexualité, l’avortement et la légitimé des femmes en tant que figures d’autorité.

À l’époque, la ministre de l’Éducation Caroline Désir avait été interpellée par des députés et avait annoncé avoir commandité une nouvelle enquête sur la question. Les résultats de cette enquête ont été communiqués au Parlement mardi en commission Enseignement en réponse à une question de la députée MR Stéphanie Cortisse.