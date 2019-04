La DH a passé deux jours à tester la qualité de notre air dans Bruxelles et les plus grandes villes wallonnes grâce à un capteur de particules portables.

Terrasse de café, parc public, bureau, métro, voiture... La situation est particulièrement alarmante dans nombre de lieux testés. Et pas toujours ceux auxquels on peut penser de prime abord.

Le 12 mars dernier, nos confrères du Parisien ont testé la qualité de l'air dans la capitale française. Le résultat est alarmant. Leur test, mené aux quatre coins de Paris a pu être réalisé grâce à un capteur de particules portatif relié à une application smartphone.

Nous l'avons transposé aux plus grandes villes chez nous: Bruxelles, bien sûr, mais aussi Liège, Namur, Charleroi, Mons, Wavre et Tournai. Et les résultats sont plus préoccupants qu'on ne le pense!





Notre grand test de la qualité de l'air est à découvrir dans La DH de ce samedi 20 avril.