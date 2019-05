A trois semaines des élections, le leader du PTB propose. Et flingue...

MR, CDH et même PS : Raoul Hedebouw, leader d'un PTB donné en forme par les derniers sondages, surtout côté wallon, n'épargne personne. Réputé bon client, le patron de la formation à la gauche de la gauche nous a livré une interview sans concession à lire demain dans nos éditions papier et digitales. En attendant, voici quelques-unes des phrases fortes qui ont marqué notre entretien....

- Sur la création de jobs par le gouvernement Michel : "Une grande partie des jobs créés par ce gouvernement sont des emplois précaires. La conséquence, c’est que des gens ne savent plus planifier leur vie sur 3 jours. Il n’y a que des députés qui ont le cul dans le beurre avec 6.000 € par mois qui sont capable de voter ce type de lois."

- Sur la TVA sur l'énergie : "L’un de nos axes majeurs, c’est le retour de la TVA à 6% pour le gaz et l’électricité. Ce n’est pas normal qu’on la paye autant sur le champagne ou la caviar que pour le gaz et l’électricité."

- Sur la Belgique, paradis fiscal : "Notre pays est un paradis fiscal pour les riches et un enfer pour les travailleurs. Le MR dit qu’il défend les petits indépendants: mon œil !"

- Sur le "lobby" d'Electrabel : “On doit en finir avec le lobby d’Electrabel qui infiltre le cabinet de la ministre Marghem. On a 4 ministres de l’énergie, zéro politique énergétique. Et on a 4 ministres de la mobilité, tous les 4 dans les files !”

- Sur le PS : “Le programme du PS a une obsolescence programmée au 27 mai au matin".

- Sur la fiscalité des multinationales et des indépendants : "Le groupe GBL, d’Albert Frère, paye 0 € d’impôt sur 1,6 milliard € de bénéfices. Demandez à n’importe quel petit indépendant, ici à Charleroi, combien il paye d’impôt. 30-35%, et 25% en SPRL. Les mutlinationales doivent être taxées de la même façon car cette fiscalité à deux vitesses est scandaleuse. Le MR ne roule pas du tout pour le petits indépéndants, mais uniquement pour les multinationales.”

- Sur les compromis en politique : “Tout le monde met tellement d’eau dans son vin qu’on obtient une piquette juste bonne pour les barbecues. On veut du vrai rouge.”

- Sur une alliance PTB-MR ou PTB-CDH : "Je ne gouvernerai jamais avec le MR. Avec le MR et le CDH, ça ne va pas le faire. Le CDH n’a plus rien d’humaniste.”

- Sur l'Europe : "L’Europe telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, c’est l’Europe du fric. On veut une autre Union européenne. On veut la changer radicalement, pas la quitter.”

- Sur le modèle cubain : “Notre but n’est vraiment pas d’importer le modèle cubain. Il est toutefois intéressant de constater qu’aujourd’hui, à Cuba, il n’y a plus d’analphabétisme. Les soins de santé sont gratuits. La moitié du quart de l’embargo américain sur Cuba, appliqué à la Belgique, tuerait notre économie dans les dix minutes. Pourtant, Cuba tient. Il ne faut pas les caricaturer.”

