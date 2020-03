Chères lectrices et chers lecteurs,

En cette période où les incertitudes sanitaires, économiques, politiques et sociales planent, vous êtes nombreux à nous interpeller. Au-delà des questions légitimes que vous nous posez, vous exprimez aussi des interrogations, voire des reproches, concernant la couverture médiatique de l’actuelle épidémie inédite de Covid-19.

La Dernière Heure-Les Sports + ne veut pas verser dans la psychose mais ne souhaite pas non plus passer à côté d’un sujet essentiel de santé publique. Nous voulons vous tenir quotidiennement au fait de l’évolution de la situation en Belgique et à l’étranger. Notre rôle n’est pas d’accréditer ou non une thèse plutôt qu’une autre. En tant que média de proximité, nous tenons plus que jamais à tenter d’apporter des réponses aux difficultés et aux questions qui perturbent votre vie quotidienne, vos habitudes, celles de vos proches.

En Chine, comme en Italie, des mesures drastiques et historiques ont été imposées à une population nombreuse. Cela prouve que la situation doit être prise très au sérieux et qu’elle ne doit pas être minimisée. Il est de notre rôle de rappeler inlassablement les consignes d’hygiène de base élémentaires. Cela permettra d’endiguer la propagation du virus.

Nous nous efforçons de couvrir, au mieux, une crise à l’ampleur inédite dont personne ne peut prédire les véritables effets. À cet égard, les articles concernant les mesures de précaution et toutes les autres informations d’utilité publique sont en accès libre sur notre site www.dh.be. Nous réservons uniquement à nos abonnés les analyses des experts et autres reportages plus pointus. N’ayons pas peur de le dire : l’information a un coût. Celui-ci doit être assumé afin de préserver un traitement journalistique indépendant et professionnel.

Plus que jamais, La Dernière Heure-Les Sports + est, et reste, à votre écoute. Si vous estimez que certaines questions liées à cette crise du Covid-19 ne sont pas (suffisamment) abordées, nous sommes évidemment prêts à tenter d’y répondre. N’hésitez pas à nous contacter. Nos journalistes sont prêts à mettre leur expertise à votre service.