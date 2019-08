Grands classiques des visites touristiques, les musées ne sont pas forcément anciens et élitistes. À l’image de la capitale, les musées bruxellois tiennent à vous faire vivre une expérience dynamique et originale. Musée d’Art fantastique, du Jouet, de l’Église orthodoxe ou de la Franc-Maçonnerie : il y en a pour tous les goûts, y compris les plus surprenants. La capitale regorge aussi de pépites architecturales, du musée Horta à l’incontournable façade du musée des Instruments de musique, en passant par les Beaux-Arts. Parmi les institutions les plus reconnues, le musée Renée Magritte et le BELvue. Le premier ravira les amateurs d’art abstrait en les invitant dans la maison qu’a occupée le surréaliste belge pendant vingt-quatre ans. Le second se présente comme le musée de la Belgique et de son histoire mais aussi comme un "centre pour la démocratie" : rien que ça !

Et si vous ne parvenez pas à faire votre choix parmi tous ces musées, la Brussels Card est peut-être faite pour vous. Achetable en ligne, elle vous donne un accès libre à 41 musées bruxellois tout en vous proposant des réductions dans une liste d’attractions, de commerces, de bars et de restaurants. Elle coûte entre 27 et 65 euros, selon les options que vous sélectionnez : 24 h, 48 h ou 72 h ; transport public inclus ; visite Hop on hop.

Notre sélection