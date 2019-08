Au cœur de la Thudinie, on trouve l’un des vestiges les plus somptueux de la Wallonie : les ruines de l’abbaye d’Aulne. C’est un havre de paix le long de la Sambre, classé et reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie.

L’abbaye d’Aulne, c’est 4,5 ha visitables et 7,5 ha non visitables pour le moment. La Région wallonne a investi 15 millions d’euros sur dix ans pour rénover les ruines. L’objectif est de sécuriser les espaces interdits et d’y développer le tourisme.

Il est possible de visiter le site soit lors d’une visite guidée organisée tout l’été le dimanche à 15h, soit librement. Des panneaux didactiques sont installés le long du parcours.

(...)