Belgique Blegny-Mine est une des quatre mines d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs.

L’ancien charbonnage d’Argenteau, aujourd’hui appelé Blegny-Mine, est situé en Basse-Meuse, plus précisément à Trembleur, sur le territoire de la commune de Blegny, dans la province de Liège, non loin de Visé et à une quinzaine de kilomètres de Liège. Installé en pleine campagne, il est l’un des quatre sites miniers majeurs de Wallonie reconnu patrimoine mondial de l’Unesco.

Blegny-Mine est surtout une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d’origine. La visite débute par un film de dix minutes qui raconte l’histoire de la pierre noire, de - 300 millions d’années à nos jours.

