Quelques heures de train, du jaune puis du bleu à perte de vue, une odeur de poisson et le cri des mouettes, le tout accompagné d’un petit vent frais : en période estivale, la Côte reste une destination incontournable de notre plat pays. Située entre Middelkerke et Le Coq, Ostende est l’une des plus grandes stations côtières belges. Elle présente l’avantage de satisfaire à la fois les férus de bronzette sur la plage et les amoureux d’histoire et de balades dans la ville.

Une promenade au cœur de la ville, c’est d’ailleurs ce que vous propose l’office du tourisme cet été. Avec l’ASBL Crystal Ship, Tourisme Ostende a imaginé un parcours de street art pour (re) découvrir la ville sous un autre angle. Des artistes belges et internationaux ont donné vie à plus d’une cinquantaine de murs et de places publiques, développant ainsi l’un des plus grands festivals d’art dans les espaces publics en Europe.

Tantôt immanquables, (...)