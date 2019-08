Des petites rues pavées, des maisons colorées et des canaux sur lesquels se promener : Bruges est la ville idéale pour s’évader le temps d’une journée.

Avec ses bâtiments datant du Moyen Âge et ses calèches, la ville flamande vous propose un voyage dans le temps, à deux heures de chez vous. De ce côté de la frontière linguistique, les vélos volent bien souvent la vedette aux voitures. C’est cependant aux chevaux qu’il vous faudra faire attention : une fois en marche, ils ne s’arrêtent plus avant d’être arrivés et n’ont aucun scrupule à vous griller la priorité. Très vite, le bruit des calèches sur les pavés rythmera vos pas, vous plongeant définitivement dans l’ambiance médiévale de la ville.

(...)