De passage sur Tournai, entre amis ou en famille, et en recherche d’une activité qui ravira petits et grands ? Ne cherchez pas plus longtemps, l’Ecopark Adventures est fait pour vous !

Après une première implantation à Penzé en Bretagne, le parc s’est développé au cœur de la cité des Cinq Clochers il y a maintenant dix ans en s’installant le long de la carrière de l’Orient.

L’Ecopark propose ainsi huit parcours accrobranche avec la particularité d’offrir aux visiteurs la plus grande tyrolienne de Belgique, longue de 320 mètres, qui passe au-dessus de la carrière ! "On essaie chaque année de modifier nos parcours afin que les personnes qui viennent d’une année à l’autre découvrent quelque chose de différent", détaille François Laurent, un des responsables de l’Ecopark Tournai.

En arrivant au sein du parc, deux possibilités s’offrent alors à vous.

L’Ecopark Adventures qui vous proposera (...)