La grotte de Han-sur-Lesse, c’est plus qu’un souvenir d’excursion scolaire de la gigantesque salle du Dôme où était projeté un son et lumière désuet. C’est une fabuleuse remontée dans le temps, mise en valeur par les dernières technologies comme une scénographie Led et un nouveau spectacle à 360 degrés, jusqu’à l’époque du crétacé. L’histoire de la grotte démarre en effet à l’époque des dinosaures. Il n’en faut pas plus pour accrocher les enfants. d’autant que tram centenaire les aura emmenés pour un charmant trajet de 10 minutes à l’entrée de l’une des grottes les plus anciennes d’Europe, un joyau que les scientifiques et spéléologues étudient toujours.

(...)