Situés à un peu plus de 30 minutes de Charleroi, les lacs de l’Eau d’Heure sont le véritable poumon vert de toute une région. Grâce à une superficie de 1 800 hectares, c’est le plus grand domaine avec lacs de Belgique qui s’offre à vous. Entre la province de Hainaut et de Namur, ils sont idéalement placés pour qu’un simple détour "juste pour voir" se transforme en une après-midi de découverte avec la promesse de revenir en famille ou entre amis.









(...)