Belgique Façonnés par les effondrements miniers, les marais d’Harchies constituent un patrimoine unique.

Aigrettes, cormorans, hérons, martins-pêcheurs et bien d’autres encore : bienvenue aux marais d’Harchies, dans l’entité de Bernissart. Le paradis des oiseaux. Ici, le passé minier a véritablement façonné le paysage. Le site, qui s’étend sur environ 550 hectares, s’est dessiné à la suite de plusieurs effondrements miniers. La remontée de la nappe aquifère a ensuite accéléré le processus de naissance des plans d’eau qui désormais accueillent plus de 200 espèces d’oiseaux et pas mal de libellules également. "Il s’agit d’une des plus grandes réserves naturelles en zone humide de Wallonie, sinon la plus grande" , indique Guillaume Denonne, animateur au CRIE (centre régional d’initiation à l’environnement) d’Harchies, qui a développé au fil du temps de nombreuses activités afin de mieux faire découvrir ce patrimoine unique et de sensibiliser le grand public et notamment les enfants à la préservation et au respect du site.

L’endroit est facilement accessible pour le public, avec des chemins tout à fait praticables pour les visiteurs, dont les familles. "Il ne faut pas forcément de grosses bottines pour explorer le site. Bien entendu, nous demandons de ne pas sortir de ces chemins pour respecter la tranquillité des oiseaux et des observateurs."