Notre série de l’été sur les lieux à visiter en Belgique. 35 sites bien de chez nous (Bruxelles, Wallonie ou Flandre), connus ou moins connus, qu'on vous invite à (re)découvrir. Aujourd’hui : le quartier européen.

Près du centre historique de Bruxelles se situe le lieu de naissance de l’Union européenne. Soixante-sept ans plus tard, son cœur bat plus fort que jamais avec - pour l’instant - 28 États membres, Royaume-Uni inclus. Aujourd’hui, le quartier européen constitue l’un des endroits les plus agréables de la capitale. Les places Schuman, Jourdan, Luxembourg et Jean Rey offrent une concentration de restaurants belges et internationaux de qualité, tous installés au cœur d’un patrimoine architectural époustouflant que sont les plus importants organes de décision du Vieux Continent.

Deux de ces instituts les plus impressionnants sont bien évidemment le Parlement et la Commission européenne. Vous trouvez le Parlement à proximité de la place du Luxembourg, l’endroit idéal pour entamer votre visite, guidée ou pas. Sur place, vous trouverez la Station Europa. Ouverte tous les jours, elle dévoile aux touristes l’incroyable panel de curiosités, musées et visites possibles dans le quartier.

(...)