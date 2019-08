C’est la nouvelle tendance depuis quelques années à Knokke-Heist : ces plages à la fois branchées mais cosy où on peut bronzer tout en sirotant sa boisson commandée au bar. Le tout, accompagné d’un fond musical lounge par moments, et plus dansant par d’autres.

Le week-end du 15 août est toujours très agité pour les gérants de ces plages. Chaque année, des centaines de milliers de gens mettent le cap vers la Côte pour ce long week-end qui s’annonce toujours animé. Les tenanciers des différentes plages attendent donc, avec impatience, tout ce beau monde pour quelques jours de grande fiesta, mais pas trop puisque l’on sait que Léopold Lippens, bourgmestre de Knokke-Heist, a instauré une nouvelle loi : plus de DJ sur les plages.

Quoi qu’il en soit, nous sommes passées par quelques-unes de ces plages afin de vous concocter une sélection toute fraîche avant le jour J.

(...)